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Lider Başakşehir Kayseri’nin konuğu

Lider Başakşehir Kayseri’nin konuğu
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, İstiklal Mobilya Kayserispor deplasmanında 3 puan arayacak. Saat 16.00'da start alacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Diğer maç ise saat 13.30'da Evkur Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü aracsında oynanacak. Bu maç da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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