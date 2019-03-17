Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, İstiklal Mobilya Kayserispor deplasmanında 3 puan arayacak. Saat 16.00'da start alacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Diğer maç ise saat 13.30'da Evkur Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü aracsında oynanacak. Bu maç da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- Spor
- 17.03.2019
- Gazete
Lider Başakşehir Kayseri’nin konuğu
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