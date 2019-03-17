Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak, canlı anlatımı ise takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kayserispor XI: Lung, Tiago Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana-Biyik, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Umut Bulut, Kravets.
Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Arda, Robinho.
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