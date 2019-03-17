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  • 17.03.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 15:08

- maçında ilk 11'ler belli oldu

Toto Süper Lig'de 26. haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan - mücadelesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Liderin maçında ilk 11'ler belli oldu

Toto Süper Lig'in lideri Medipol , bugün İstikbal Mobilya ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak, canlı anlatımı ise takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Kayserispor XI: Lung, Tiago Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana-Biyik, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Umut Bulut, Kravets.
Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Arda, Robinho.

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