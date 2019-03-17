Karla karışık Fırtına

Trabzon Süper Lig'de Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları yolunda önemli bir virajı daha döndü. Fırtına, son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Erzurum'daki maça ev sahibi takım etkili başladı. 15. dakikada Erzurumsporlu Eduok'un serbest vuruşu yan direkten geri geldi.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
49'da sol kanattan ilerleyen Ekuban, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. 1 dakika sonra Erzurum'da Taylan Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci önledi.
RODALLEGA'DAN MÜTHİŞ PAS
64'te Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin düzgün şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 71'de Ekuban, Rodallega'nın pasıyla kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Ganalı yıldızın vuruşunu Sehic kurtardı.
İKİ GOL VAR'LA İPTAL EDİLDİ
78'de Eduok topu eliyle ağlara gönderdi. VAR hakemine danışan Ali Palabıyık golü iptal etti. 85'te Ekuban'ın şutunda keleciden dönen topu Nwakaeme tamamladı. Gol, Rodallega'nın faulü nedeniyle iptal edildi.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
49'da sol kanattan ilerleyen Ekuban, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. 1 dakika sonra Erzurum'da Taylan Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci önledi.
RODALLEGA'DAN MÜTHİŞ PAS
64'te Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin düzgün şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 71'de Ekuban, Rodallega'nın pasıyla kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Ganalı yıldızın vuruşunu Sehic kurtardı.
İKİ GOL VAR'LA İPTAL EDİLDİ
78'de Eduok topu eliyle ağlara gönderdi. VAR hakemine danışan Ali Palabıyık golü iptal etti. 85'te Ekuban'ın şutunda keleciden dönen topu Nwakaeme tamamladı. Gol, Rodallega'nın faulü nedeniyle iptal edildi.
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