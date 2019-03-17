İyi ki varsın Moses Moses için “Bu sezon başımıza gelen en iyi şey” yorumu yapıldı

F.Bahçeli taraftarlar Moses'ı yere göğe koyamıyor. Moses için "Bu sezon başımıza gelen en iyi şey" yorumunu yapan taraftarlar, "Adam geçiyor, savunmaya yardım ediyor, topu harika saklıyor ve hep pozitif. Keşke onun gibi bir tane daha olsa " ifadesini kullandılar.