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Gazişehir zirveye göz kırptı!

1. Lig’de haftanın maçında Gazişehir G.Antep, Ümraniye’yi deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig iddiasını güçlendirdi...

Gazişehir zirveye göz kırptı!
Süper Lig'in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi. 31'de Emircan'ın pasında Muhammed topu ağlara gönderdi: 1-0. 45'te topun gelişine vuran Kerim sroru eşitledi: 1-1. 73'te Kerim ceza sahasına girer girmez vurdu: 1-2. Başka gol olmayınca haftanın maçı Gazişehir'in oldu.

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