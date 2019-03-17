Fenerbahçe'nin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise Sivasspor karşısında yaptı. Maçın 73. dakikasında geriye düşen sarılacivertliler maçı 2-1 kazandı.
- Spor
- 17.03.2019
- Gazete
Fener geri dönüşü artık başarıyor
Fenerbahçe geriye düştü son 6 maçın 2’sini kazandı, 2’sinde ise berabere kaldı.
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