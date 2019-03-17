Bursaspor - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'den yayınlanacak.
İŞTE 11'LER
Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Yusuf, Sakho
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
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