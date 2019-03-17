Bursaspor - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta mücadelesinde zirve takibini sürdüren Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor. Maç öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'den yayınlanacak. İŞTE 11'LER

Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Yusuf, Sakho

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne TÜM MANŞETLER