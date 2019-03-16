Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 26. haftasında sahasında Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle normal sezondaki 22. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Maça istediği gibi başlayamayan Fener ilk çeyreği 23-16 geride kapattı. Devre ise 38-37 konuk ekibin lehine bitti. Maçta son çeyreğe ise 61-52 Barça üstünlüğü ile girildi. Fenerbahçe son çeyrekte muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 88-82 kazanmayı bildi. Sloukas 22, Ali Muhammed ise 19 sayıyla Fener'in galibiyetinde büyük rol oynadı.
- Spor
- 16.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe 'barça'ladı
Fener, son çeyreğine 9 sayı geride girdiği maçta Barcelona’yı 6 sayı farkla devirdi...
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