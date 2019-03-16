Fenerbahçe Süper Lig'de 3 kez geriden gelip kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Soldado ve Mehmet Ekici'nin attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe ve Galatasaray 3 kez, Beşiktaş da 1 kez geriden gelip 3 puana uzandı.
MEHMET TOPAL SAKATLANDI
F.Bahçe'de 11'e geri dönen Mehmet Topal büyük bir şanssızlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu Sivasspor maçının 52. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine oyuna Mehmet Ekici girdi.
MEHMET TOPAL SAKATLANDI
F.Bahçe'de 11'e geri dönen Mehmet Topal büyük bir şanssızlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu Sivasspor maçının 52. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine oyuna Mehmet Ekici girdi.
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