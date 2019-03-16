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3. kez geri döndü

, ’de 3. kez ilk golü yediği maçı kazanmayı başardı. G.Saray da ezeli rakibi gibi 3 kez geriden gelip kazandı.

Fener 3. kez geri döndü
Fenerbahçe 'de 3 kez geriden gelip kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Soldado ve Mehmet Ekici'nin attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. ve Galatasaray 3 kez, Beşiktaş da 1 kez geriden gelip 3 puana uzandı.



SAKATLANDI
F.Bahçe'de 11'e geri dönen Mehmet Topal büyük bir şanssızlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu Sivasspor maçının 52. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine oyuna Mehmet Ekici girdi.

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