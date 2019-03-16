F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, "İyi oynadığımız maçlar var bazılarını son dakikada kaybetmiştik. Bu stresin bizi ne kadar engelleyeceğini de biliyorduk. Gol yedikten sonra atma çabası olması güzeldi. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.
PROTESTOLARA HAK VERİYORUM
Yanal, "Taraftarımızın desteğinden kızgınlığına kadar hak veriyorum. Geri dönüşümüzde pay sahibiydiler. Kazandık. Bu iki haftalık süreç bize iyi gelecek. Bundan sonra kazanarak gitmek tek hedefimiz" diye konuştu.
KAZANIRKEN DE KAYBETTİK!
Tecrübeli hoca, "Bulunduğumuz yer bizim hiç alışık olmadığı bir yer. Bu stres yaratacak. Başakşehir ve ondan önceki Beşiktaş maçında olduğu gibi kazanmak üzereyken kaybettiğimiz dakikalar var" dedi.
ARKAYA BAKMIYORUZ!
Yanal sezon sonu görevine son verileceği yönündeki iddialara ise "Arkadan söylenenlerle ilgilenmiyoruz. Bir günle sehpaya çıkarılıp indirmeyi geçmeliyiz" yanıtını verdi.
PROTESTOLARA HAK VERİYORUM
Yanal, "Taraftarımızın desteğinden kızgınlığına kadar hak veriyorum. Geri dönüşümüzde pay sahibiydiler. Kazandık. Bu iki haftalık süreç bize iyi gelecek. Bundan sonra kazanarak gitmek tek hedefimiz" diye konuştu.
KAZANIRKEN DE KAYBETTİK!
Tecrübeli hoca, "Bulunduğumuz yer bizim hiç alışık olmadığı bir yer. Bu stres yaratacak. Başakşehir ve ondan önceki Beşiktaş maçında olduğu gibi kazanmak üzereyken kaybettiğimiz dakikalar var" dedi.
ARKAYA BAKMIYORUZ!
Yanal sezon sonu görevine son verileceği yönündeki iddialara ise "Arkadan söylenenlerle ilgilenmiyoruz. Bir günle sehpaya çıkarılıp indirmeyi geçmeliyiz" yanıtını verdi.
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