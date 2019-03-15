Bugünkü
Takvim

spor ları yüzünden zor günler yaşıyor

spor, tarihinin en zor günlerini yaşadı. lular kapıya dayandı. Ödenemeyen faturalar yüzünden tesisler elektriksiz ve susuz kaldı. Mumla etrafı aydınlatan sporcular, tenekede odun yakarak ısındı...

Karan'lig'!
Manisaspor, içler acısı bir hale geldi. Siyah-beyazlılar sessiz sedasız düşüşe geçti. Eski futbolcularına olan ları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig'in dibine demir atan Manisaspor, ekonomik krize girdi.



Manisaspor, ödenmeyen borçlar yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiriyor.

KUPALARA HACİZ
Yarım asırlık kulübün kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedildi. Tarihinin en zor günlerini geçiren siyahbeyazlılar, yaklaşık 8 aydan bu yana fatura borçlarını da ödeyemedi. Ödenmeyen faturalar yüzünden tesislerin elektriği, doğalgazı ve suyu kesildi. Isınmak için tenekede odun yakan, mum ışığında aydınlanan ve soğuk günleri dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiren futbolcuların içler acısı hali ise yürekleri cız etti. Sporcular zor günleri atlatmak için tüm Manisa'yı göreve davet etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriManisaspor borçları yüzünden zor günler yaşıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri