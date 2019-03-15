Manisaspor, içler acısı bir hale geldi. Siyah-beyazlılar sessiz sedasız düşüşe geçti. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig'in dibine demir atan Manisaspor, ekonomik krize girdi.
Manisaspor, ödenmeyen borçlar yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiriyor.
KUPALARA HACİZ
Yarım asırlık kulübün kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedildi. Tarihinin en zor günlerini geçiren siyahbeyazlılar, yaklaşık 8 aydan bu yana fatura borçlarını da ödeyemedi. Ödenmeyen faturalar yüzünden tesislerin elektriği, doğalgazı ve suyu kesildi. Isınmak için tenekede odun yakan, mum ışığında aydınlanan ve soğuk günleri dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiren futbolcuların içler acısı hali ise yürekleri cız etti. Sporcular zor günleri atlatmak için tüm Manisa'yı göreve davet etti.
Manisaspor, ödenmeyen borçlar yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiriyor.
KUPALARA HACİZ
Yarım asırlık kulübün kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedildi. Tarihinin en zor günlerini geçiren siyahbeyazlılar, yaklaşık 8 aydan bu yana fatura borçlarını da ödeyemedi. Ödenmeyen faturalar yüzünden tesislerin elektriği, doğalgazı ve suyu kesildi. Isınmak için tenekede odun yakan, mum ışığında aydınlanan ve soğuk günleri dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiren futbolcuların içler acısı hali ise yürekleri cız etti. Sporcular zor günleri atlatmak için tüm Manisa'yı göreve davet etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.