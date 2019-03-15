Karius’a Olympiakos kancası

Beşiktaş'ta eleştiri oklarını üzerine çeken Alman kaleci Lorius Karius için flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıl için kiralık olarak kadrosuna kattığı Karius, son dönemdeki performansı nedeniyle iyice gözden düşmüştü. Karius'un alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ayrılığın gerçekleşme ihtimali daha da artmıştı. Karius'u göndermenin planlarını yapan Beşiktaş'a müjde ise komşudan geldi. Bu sezon forma giyen 3 kalecisinden de memnun olmayan Olympiakos'un, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde somut hale gelmesi bekleniyor.