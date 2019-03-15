G.Saray’ın yıldız golcüsü Diagne’den mesaj var: Gollerimin devamı gelecek Antalyaspor maçında attığı golle suskunluğuna son veren tecrübeli golcü, “Bursa maçını da boş geçmeyeceğim. Taraftarlarımız bundan emin olabilir" diye konuştu.

Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne, uzun süren gol özlemine Antalyaspor maçıyla son vermişti. Yıldız golcü, Bursaspor maçı öncesinde iddialı açıklamalara imza attı. Diagne, "Antalyaspor maçıyla birlikte şanssızlığıma son verdim. Gollerime devam etmek istiyorum. Bursaspor maçı zorlu geçecek ama gollerimle zoru kolaya çevireceğimizi düşünüyorum" dedi. TÜM MANŞETLER