Bugünkü
Takvim

G.Saray’ın yıldız golcüsü Diagne’den mesaj var: Gollerimin devamı gelecek

Antalyaspor maçında attığı golle suskunluğuna son veren tecrübeli golcü, “Bursa maçını da boş geçmeyeceğim. Taraftarlarımız bundan emin olabilir" diye konuştu.

Gollerimin devamı gelecek
Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne, uzun süren gol özlemine Antalyaspor maçıyla son vermişti. Yıldız golcü, Bursaspor maçı öncesinde iddialı açıklamalara imza attı. Diagne, "Antalyaspor maçıyla birlikte şanssızlığıma son verdim. Gollerime devam etmek istiyorum. Bursaspor maçı zorlu geçecek ama gollerimle zoru kolaya çevireceğimizi düşünüyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriG.Saray’ın yıldız golcüsü Diagne’den mesaj var: Gollerimin devamı gelecek
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri