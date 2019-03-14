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için fedakarlık yaptı

lu Olcay’ın ağabeyi , “4 kulüp kardeşimi kadrosuna katmayı çok istedi. Ancak için fedakarlık yaptı”diye konuştu.

Olcay Trabzon için fedakarlık yaptı
Trabzonspor'da yeniden takımla çalışmalara başlayan Olcay Şahan'ın sezon sonunda serbest kalacağı ortaya çıktı. Olcay'ın ağabeyi ve temsilcisi , ''Olcay'ın tek amacı 'da kalmaktı. Bana, 'ne yap et bu işi hallet' dedi. 4 tane çok iyi organize olmuş takım Olcay'ı, Ocak'ta ısrarla kadrosuna katmak istedi. Ama Olcay bu çok cazip olan teklifleri kabul etmedi. Her türlü fedakârlığı yapıp kulüpte kalmayı tercih etti" diye konuştu.

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