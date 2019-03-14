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Mitroglou’na sürpriz kutlama

Mitroglou’na sürpriz kutlama
G.Saray, Bursa maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. İdman öncesi önceki gün 31. yaşına giren Mitroglou için saha ortasında pasta kesildi. İdmanda eğlenceli anlar yaşandı.

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