Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray özellikle orta alanda yapılması düşünülen değişim üzerinde duruyor... Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Marco Grujic'i gözüne kestirmiş durumda.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
Galatasaray, Hertha’da oynayan Marko Grujic’i gözüne kestirdi
Yeni sezonda orta alanda büyük bir değişim yapmayı planlayan Galatasaray genç isimleri yakın takibe aldı. Bunlardan birisi de Marco Grujic. Scout ekibinin yakından izlediği 22 yaşındaki Sırp yıldız için Fatih Terim'den de onay alındı. Sezon biter bitmez yönetim temaslara başlayacak.
Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray özellikle orta alanda yapılması düşünülen değişim üzerinde duruyor... Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Marco Grujic'i gözüne kestirmiş durumda.
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