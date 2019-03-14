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, Hertha’da oynayan Marko Grujic’i gözüne kestirdi

da orta alanda büyük bir değişim yapmayı planlayan genç isimleri yakın takibe aldı. Bunlardan birisi de . Scout ekibinin yakından izlediği 22 yaşındaki Sırp yıldız için 'den de onay alındı. Sezon biter bitmez yönetim temaslara başlayacak.



Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray özellikle orta alanda yapılması düşünülen değişim üzerinde duruyor... Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Marco Grujic'i gözüne kestirmiş durumda.

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