Evet Douglas görüşüyor Brezilyalı sağ bekle ilgili resmi açıklama geldi.

Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Douglas'la ilgili resmi açıklama geldi... Kırmızı- Beyazlı takımın teknik direktörü Hakan Keleş, "Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüştüğünü biliyorum. Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bu konuda bir fikrim yok" dedi.