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Evet Douglas görüşüyor

Brezilyalı sağ bekle ilgili resmi açıklama geldi.

Evet Douglas görüşüyor
Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Douglas'la ilgili resmi açıklama geldi... Kırmızı- Beyazlı takımın teknik direktörü Hakan Keleş, "Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüştüğünü biliyorum. Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bu konuda bir fikrim yok" dedi.

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