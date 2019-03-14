Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Douglas'la ilgili resmi açıklama geldi... Kırmızı- Beyazlı takımın teknik direktörü Hakan Keleş, "Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüştüğünü biliyorum. Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bu konuda bir fikrim yok" dedi.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
Evet Douglas görüşüyor
Brezilyalı sağ bekle ilgili resmi açıklama geldi.
- Milli yıldız Fenerbahçe yolunda!
- Rekor transfer Eden Hazard hakkında şaşırtan gerçek!
- Bonservisini al da gel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.