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Diagne’nin sorunu beslenme!

Diagne’nin 20 gol attığı akan oyunda 444 orta yapıp 104 isabet buldu... ise 342 ortada sadece 65 isabet yakaladı.

Diagne’nin sorunu beslenme!
10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne gösterdiği performansla eleştiri oklarını hedefinde... Sarı-Kırmızılı formayla 6 maçta 2 gol atabilen Senegalli forvetle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Kasımpaşa ve Galatasaray'ın istatistikleri karşılaştırıldığında çok önemli bir fark göze çarpıyor. Kasımpaşa şu ana kadar akan oyunda 444 orta yaparken, 104 isabet buldu. Cimbom ise 342 ortada kalırken, bunlarınsadece 65'i isabetli oldu. Galatasaray'ın son 73 kornerde de gol bulamaması da takımın çok ciddi bir 'İsabetli orta' sorunu olduunu gözler önüne seriyor. Ayrıca Kasımpaşa'da sürekli Trezeguet'den servis alan Diagne'nin Onyekuru ve Feghouli'den aynı katkıyı bulamadığı gözleniyor.

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