11.5 milyona 1 maç kaldı!

Ryan Donk sezon başında 1+1 yıllık imza atmış, sözleşmeye "Lig ve Avrupa'da 21 maç oynarsa opsiyon devreye girer' maddesi konmuştu. Şu ana kadar 20 karşılaşmada forma giyen Hollandalı yıldız 1 maç daha oynarsa, 1.9 milyon Euro'luk (11.5 milyon lira) yeni sözleşmenin sahibi olacak.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
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