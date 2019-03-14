11.5 milyona 1 maç kaldı! Donk 1 maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak...

Ryan Donk sezon başında 1+1 yıllık imza atmış, sözleşmeye "Lig ve Avrupa'da 21 maç oynarsa opsiyon devreye girer' maddesi konmuştu. Şu ana kadar 20 karşılaşmada forma giyen Hollandalı yıldız 1 maç daha oynarsa, 1.9 milyon Euro'luk (11.5 milyon lira) yeni sözleşmenin sahibi olacak.