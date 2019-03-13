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Trabzonspor’da keyifler yerinde

Bordo-Mavililer’in dünkü idmanında çok keyifli anlar yaşandı...

Trabzonspor’da keyifler yerinde
Zorlu Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yüzler gülüyor... Dünkü idmanda çift kale maçı kazanan takım çok büyük bir sevinç yaşayınca ortaya keyifli görüntüler çıktı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren, Onazi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Yusuf, Kamil Ahmet Çörekçi ve Sosa katılmadı. Çalışmada futbolcuların çok hırslı olması da dikkatlerden kaçmadı.

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