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Tolgay Arslan: Taraftarı üzmeye hakkımız yok!

Alınan sonuçların güven kaybına neden olduğunu belirten Tolgay Arslan, “Bu durum bize yakışmıyor. Bize inanan tara-f tarı üzmeye hakkımız yok. Daha fazlasını yapmalıyız” dedi.

Taraftarı üzmeye hakkımız yok!
Çaykur Rize maçında takımın en iyilerinden olmasına rağmen Medipol Başekşehir maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye yakışmayacak bir konumda olduklarını belirten yıldız futbolcu, "Alınan sonuçlar nedeniyle tüm takımda güven kaybı var. Ne olursa olsun tüm şartlarda bizi destekleyen taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Kapasitemizin tamamını sahaya yansıtmalı ve daha özverili olmalıyız" dedi.

KESİN KAZANMALIYIZ
Tolgay Arslan, Sivasspor maçını kesinlikle kazanmaları gerektiğini de söyledi.

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