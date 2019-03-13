Quaresma için yönetim bölündü Beşiktaşlı yöneticiler Portekizli star hakkında farklı düşünüyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin Quaresma'nın geleceği hakkında ikiye bölündüğü ortaya çıktı. Bazı yöneticilerin Portekizli futbolcuyla yola devam edilmesini savunduğu öğrenildi. Ancam diğer yöneticilerin yaşı ve agresif tavırları nedeniyle Portekizli yıldızı istemediği ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın ise Quaresma konusundaki kararı netleşmediği belirlendi.