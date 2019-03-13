‘Puyol’ Sadık hırs küpü oldu

Rize maçında kart cezalısı olan, Başakşehir maçında da yedek kulübesinde oturan Sadık, Sivas maçında 11'e geri dönüyor. Müthiş bir hırsla çalışan ve arkadaşlarına örnek olan başarılı stoper, Yanal'ın özellikle iç sahada tercih ettiği bir isim oldu.