Bugünkü
Takvim

'den 10 numara hareket! Kenya'daki çocuklara...

’in Türk yıldızı , internette gördüğü kalemle ‘10 Özil’ yazılı formayı giyen Kenyalı fakir çocuğa forma ve kramponlarını gönderdi. Sosyal medyada trend topic olan Mesut’a övgü yağdı.

Mesut etti
9 Yaşındaki Lawrence Masira kardeşiyle birlikte ailesinin ineklerini otlatmak için sokaklarda geziyordu. Gazeteci Eric Njiru, Lawrence'ın üzerinde kırmızı beyaz bir tişört gördü ve arkasındaki yazı dikkatini çekti. Küçük çocuk tişörtün sırt kısmına kendi eliyle yazmış ve 10 numarasını eklemişti.



Eric bu manzaradan çok etkilendi ve çocuğun fotoğrafını çekerek Twitter'da paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde sekiz bini aşkın kez yeniden paylaşıldı ve 10 binden fazla beğeni aldı. Aradan üç gün geçtikten sonra ilginç fotoğraf 'in yıldızı Mesut Özil'in dikkatini çekti ve Arsenalli oyuncu çocuğun fotoğrafını çeken gazeteciyle irtibat kurdu. Ardından da Masira ve ailesine forma ile kramponlarını gönderdi.



SOSYAL MEDYA YORUMLARI:
Mesut Özil gerçekten yürekli özel bir Türk.
Mesut seninle gurur duyuyoruz. İyi ki varsın.
Kenya'da bile hayranı olan adam gibi adam Mesut Özil.
Dünya iyiliklerle iyi kalplilerle güzel.
10'un adı Mesut Özil…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMesut Özil'den 10 numara hareket! Kenya'daki çocuklara...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri