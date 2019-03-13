9 Yaşındaki Lawrence Masira kardeşiyle birlikte ailesinin ineklerini otlatmak için sokaklarda geziyordu. Gazeteci Eric Njiru, Lawrence'ın üzerinde kırmızı beyaz bir tişört gördü ve arkasındaki yazı dikkatini çekti. Küçük çocuk tişörtün sırt kısmına kendi eliyle Mesut Özil yazmış ve 10 numarasını eklemişti.
Eric bu manzaradan çok etkilendi ve çocuğun fotoğrafını çekerek Twitter'da paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde sekiz bini aşkın kez yeniden paylaşıldı ve 10 binden fazla beğeni aldı. Aradan üç gün geçtikten sonra ilginç fotoğraf Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in dikkatini çekti ve Arsenalli oyuncu çocuğun fotoğrafını çeken gazeteciyle irtibat kurdu. Ardından da Masira ve ailesine forma ile kramponlarını gönderdi.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI:
Mesut Özil gerçekten yürekli özel bir Türk.
Mesut seninle gurur duyuyoruz. İyi ki varsın.
Kenya'da bile hayranı olan adam gibi adam Mesut Özil.
Dünya iyiliklerle iyi kalplilerle güzel.
10'un adı Mesut Özil…
Eric bu manzaradan çok etkilendi ve çocuğun fotoğrafını çekerek Twitter'da paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde sekiz bini aşkın kez yeniden paylaşıldı ve 10 binden fazla beğeni aldı. Aradan üç gün geçtikten sonra ilginç fotoğraf Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in dikkatini çekti ve Arsenalli oyuncu çocuğun fotoğrafını çeken gazeteciyle irtibat kurdu. Ardından da Masira ve ailesine forma ile kramponlarını gönderdi.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI:
Mesut Özil gerçekten yürekli özel bir Türk.
Mesut seninle gurur duyuyoruz. İyi ki varsın.
Kenya'da bile hayranı olan adam gibi adam Mesut Özil.
Dünya iyiliklerle iyi kalplilerle güzel.
10'un adı Mesut Özil…
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