Başakşehir defansı Avrupa'ya da nam saldı. En yakın rakibi G.Saray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Turuncu- Lacivertliler Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Ligde geride kalan 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören Başakşehir 0,48'lik gol yeme ortalamasını yakaladı ve zirvede yer aldı. Liginde 2. sırada bulunan Liverpool ise 30 karşılaşmada kalesinde 17 gol gördü ve 0,56'lık gol yeme ortalamasıyla sıralamada 2. sırada yer buldu. Fransa Ligi'nde ise Paris Saint- Germain 26 maçta 15 gole izin verdi ve 0,57'lik gol yeme ortalamasını tutturarak 3. sıraya yerleşti.
İÇERİDE&DIŞARDA 6'ŞAR GOL YEDİ
Başakşehir 12 iç saha maçında kalesinde 6 gol gördü. Turuncu-Lacivertli ekip deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada ise kalesinde yine 6 gol gördü.
LİDERİN KEYFİ YERİNDE
Lig lideri Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Turuncu-Lacivertli ekibiin antrenmanı oldukça neşeli anlara sahne oldu.
İÇERİDE&DIŞARDA 6'ŞAR GOL YEDİ
Başakşehir 12 iç saha maçında kalesinde 6 gol gördü. Turuncu-Lacivertli ekip deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada ise kalesinde yine 6 gol gördü.
LİDERİN KEYFİ YERİNDE
Lig lideri Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Turuncu-Lacivertli ekibiin antrenmanı oldukça neşeli anlara sahne oldu.
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