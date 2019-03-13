Karaman sakatlara çözüm arıyor

Trabzonspor Erzurumspor maçı öncesi sancılı... Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fırtına'da Onazi, Pereira ve Abdülkadir dışında 5 futbolcunun daha tedavi görmesi Karaman'ı düşündürüyor.
SEFERBERLİK İLANI
Rodallega ve Hosseini'nin de idmanda sakatlık geçirmesiyle birlikte Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Kamil Ahmet ve Sosa'nın sakatlığı devam ediyor.
SEFERBERLİK İLANI
Rodallega ve Hosseini'nin de idmanda sakatlık geçirmesiyle birlikte Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Kamil Ahmet ve Sosa'nın sakatlığı devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.