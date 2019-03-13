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Karaman sakatlara çözüm arıyor

Trabzonspor’da Erzurumspor maçı öncesi 8 oyuncunun sakatlığı Ünal Karaman’ı kara kara düşündürüyor.

Karaman sakatlara çözüm arıyor
Trabzonspor Erzurumspor maçı öncesi sancılı... Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fırtına'da Onazi, Pereira ve Abdülkadir dışında 5 futbolcunun daha tedavi görmesi Karaman'ı düşündürüyor.

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Rodallega ve Hosseini'nin de idmanda sakatlık geçirmesiyle birlikte Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Kamil Ahmet ve Sosa'nın sakatlığı devam ediyor.

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