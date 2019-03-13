Final gibi oynayacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivas maçı için sıkıyönetim ilan ederken, futbolcularını bu maça yüksek motivasyonla hazırlıyor.
BASKILI OYNAYALIM
Tamamen dolu tribünler önünde bu maçı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "90 dakika boyunca bir final maçı oynuyormuş gibi oynamalıyız. Hücumda ya da savunmada tüm gücümüz ve enerjimiz sahada olmalı. Golü bulduktan sonra bile baskımızı rakibe hissettirmeliyiz. Dirençlerini kırmalı ve onlara umut vermemeliyiz. Kesinlikle kazanmalıyız. Milli araya stres olmadan rahat bir şekilde girmeliyiz" dedi.
DURAN TOPLARA DİKKAT
Tecrübeli teknik adam Sivas'ın kontralarına önlem almaya çalışırken takımına özellikle duran toplarda hata yapmamaması için bu pozisyonları antrenmanlarda tekrar sık sık tekrar ettiriyor.
BASKILI OYNAYALIM
Tamamen dolu tribünler önünde bu maçı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "90 dakika boyunca bir final maçı oynuyormuş gibi oynamalıyız. Hücumda ya da savunmada tüm gücümüz ve enerjimiz sahada olmalı. Golü bulduktan sonra bile baskımızı rakibe hissettirmeliyiz. Dirençlerini kırmalı ve onlara umut vermemeliyiz. Kesinlikle kazanmalıyız. Milli araya stres olmadan rahat bir şekilde girmeliyiz" dedi.
DURAN TOPLARA DİKKAT
Tecrübeli teknik adam Sivas'ın kontralarına önlem almaya çalışırken takımına özellikle duran toplarda hata yapmamaması için bu pozisyonları antrenmanlarda tekrar sık sık tekrar ettiriyor.
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