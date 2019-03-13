Final gibi oynayacağız!

maçı içinsıkıyönetim ilan ederken, futbolcularınıbu maça yüksek motivasyonlahazırlıyor.Tamamen dolu tribünler önünde bu maçı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam,dedi.Tecrübeli teknik adamkontralarına önlem almaya çalışırken takımına özellikle duran toplarda hata yapmamaması için bu pozisyonları antrenmanlarda tekrar sık sık tekrar ettiriyor.