Fener’e 1 iyi 2 kötü haber

Fenerbahçe'de 3 sakat oyuncu ile ilgili bilgiler geldi. Mehmet Topal'ın iyileştiği ve takımla birlikte idmanlara çıktığı öğrenilirken Valbuena'nın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ancak Sivas maçının ardından milli ara nedeniyle bu fazla sorun olmayacak. Nabil Dirar'ın ise tam iliyeşmediği iyileşse bile idman eksiği nedeniyle Sivas maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.