Fenerbahçe, Botaş’ı farklı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-70 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti, BOTAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe adına dün 16 sayı ile oynayan Ayşe Cora maçın en skorer ismi oldu ve Sarı-Lacivertliler'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Botaş'ta ise Melis Gülcün 14 sayı kaydetti.
- Spor
- 13.03.2019
- Gazete
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