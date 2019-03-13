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, ’ı farklı mağlup etti

Sarı-Lacivertliler erteleme maçında karşılaştığı ’ı 13 sayı farkla geçti.

Fenerbahçe, Botaş’ı farklı mağlup etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-70 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti, ise 6. yenilgisini yaşadı. adına dün 16 sayı ile oynayan Ayşe Cora maçın en skorer ismi oldu ve Sarı-Lacivertliler'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Botaş'ta ise Melis Gülcün 14 sayı kaydetti.

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