Kartal'da yedek kulübesinin gediklisi olan Enzo Roco, Güneş'ten şans bekliyor. Şilili futbolcunun "Ne yaptıysam hocamın gözüne giremedim" dediği öğrenildi.
- Spor
- 13.03.2019
- Gazete
Enzo Roco şans bekliyor
- Mlapa'nın fiyatı 2.5 milyon euro
- Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
- Ada’dan Yerry Mina iddiası geldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.