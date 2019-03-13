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Enzo Roco şans bekliyor

Enzo Roco şans bekliyor
Kartal'da yedek kulübesinin gediklisi olan Enzo Roco, Güneş'ten şans bekliyor. Şilili futbolcunun "Ne yaptıysam hocamın gözüne giremedim" dediği öğrenildi.

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