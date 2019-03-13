Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında oyundan alındıktan sonra teknik direktör Samet Aybaba'ya tepki gösteren Allano Lima kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı kanat oyuncusunun çalışmalarını tek başına sürdüreceği öğrenildi. Lima, sezon başında Portekiz'in Estoril takımından kiralanmıştı.
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- 13.03.2019
- Gazete
Bursaspor’da Lima kadro dışı bırakıldı
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