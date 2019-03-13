Bu güneşe kar dayanmaz G.Saray Başkanı Cengiz, “18 kulübün borcu 15 milyar lira. Toplam geliri bunun 4’te 1’i. Bu kar, bu güneşe dayanmaz, erir. Devletimiz müdahale etti. Devlet zaten yol gösterici, düzenleyici, yapıcıdır ve yardımcıdır” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DenizBank ile fastPay uygulaması için imzaladığı iş birliği anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu... Türk kulüplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Cengiz, "18 kulübün toplam borcu yaklaşık 15 milyar lira. Toplam geliri bunun 4'te 1'i. Bu kar, bu güneşe dayanmaz, erir" dedi.



GİDERLER 4 KATI

Denizin tükendiğini belirten Cengiz, "Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsanlar gülümsüyor, kan kusup 'kızılcık şerbeti içtim' diyor. Kulüplerimizin ortalama geliri, giderlerinin 4 kat altında. Devletimiz müdahale etti. Devlet zaten yol gösterici, düzenleyici, yapıcıdır ve yardımcıdır" ifadesini kullandı.



DAR MANTIK!

Mustafa Cengiz, "Ziraat Bankası çiftçiye gitmeli, tarladakine destek vermeli.' dediler. O zaman Deniz- Bank'ın burada ne işi var. Tekneye gitsin, balıkçılıkla uğraşsın. Bu dar mantıkla bir yere varamayız. Bu bir finansmandır" diye konuştu.