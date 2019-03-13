Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic umutlu konuştu. Siyah- Beyazlı takımın Sırp futbolcusu kalan 9 maçta 27 puan almalarının asla hayal olmadığını vurgulayarak, "Konyaspor maçıyla birlikte bizim için yeni bir dönem başladı. Başakşehir'den 13 puan geride olmak elbette üzücü. Ancak biz sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. Futbolda her şey olabilir. Her maçı final havasında görürsek bu başarıyı getirir" diye konuştu.
- Spor
- 13.03.2019
- Gazete
Adem Ljajic: 27 puan almamız hayal değil
Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu ligde her şeyin olabileceğini ifade ederek, “27 puan almamız asla hayal değil” diye konuştu.
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