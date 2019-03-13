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: 27 puan almamız hayal değil

’ın futbolcusu ligde her şeyin olabileceğini ifade ederek, “27 puan almamız asla hayal değil” diye konuştu.

27 puan almamız hayal değıl
Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic umutlu konuştu. Siyah- Beyazlı takımın futbolcusu kalan 9 maçta 27 puan almalarının asla hayal olmadığını vurgulayarak, " maçıyla birlikte bizim için yeni bir dönem başladı. 'den 13 puan geride olmak elbette üzücü. Ancak biz sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. her şey olabilir. Her maçı final havasında görürsek bu başarıyı getirir" diye konuştu.

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