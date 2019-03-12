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Feghouli şov sürüyor

Çok iyi bir form yakalayan Cezayirli dün 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Feghouli böylece son 9 maçta 10 go le katkıda bulunarak müthiş bir istatistiğe imzasını attı...

Feghouli şov sürüyor
Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak hızla çıkışa geçen Sofiane Feghouli'nin şovu sürüyor... Özellikle sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans sergileyen Cezayirli yıldız dün de Antalya ağlarını havalandırdı. 2 de asist yapan Feghouli 6 gol ve 4 asistle son 9 maçta 10 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Son 5 lig maçında 4 gol atan yıldız futbolcu kısa sürede Galatasaray'ın en önemli hücum kozlarından birisi haline geldi.

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