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Diagne’den jeste gollü cevap!

80’de Türk Telekom Stadı ‘Diagne’ diye inledi. O da maç biterken skoru ilan etti.

Diagne’den jeste gollü cevap!
Galatasaray'da 90 dakika sahada kalan yeni transfer Diagne, ceza sahasında istediği pasları alamayınca pozisyon bulmak zorlandı.

BÜYÜK JEST...
Ancak büyük çaba gösteren Diagne için taraftarlar 80'de tezahürata başladı. Diagne'nin 87'de attığı gol VAR ile iptal edildi. Ama Diagne vazgeçmedi 90+3'te maçın skorunu ilan eden golü attı.

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