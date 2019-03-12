Diagne’den jeste gollü cevap! 80’de Türk Telekom Stadı ‘Diagne’ diye inledi. O da maç biterken skoru ilan etti.

Galatasaray'da 90 dakika sahada kalan yeni transfer Diagne, ceza sahasında istediği pasları alamayınca pozisyon bulmak zorlandı.



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Ancak büyük çaba gösteren Diagne için taraftarlar 80'de tezahürata başladı. Diagne'nin 87'de attığı gol VAR ile iptal edildi. Ama Diagne vazgeçmedi 90+3'te maçın skorunu ilan eden golü attı. TÜM MANŞETLER