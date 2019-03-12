Denizli yeniden zirvede! 1. Lig’de Ümraniyespor ile evinde golsüz berabere kalan Denizlispor, puanını 51’e yükselterek liderliği averajla ele geçirdi. Ümraniyespor ise 46 puanla 4. sıranın sahibi oldu.

1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Ümraniyespor golsüz berabere kaldı. Denizlispor bu sonuçla averajla zirvenin sahibi oldu. Konuk ekip Ümraniyespor ise puanını 46'ya yükseleterek 4. sırada yer aldı ve ilk iki iddiasını devam ettirdi. Karşılaşmada ev sahibi Denizlispor'un bir şutu direkten geri döndü.