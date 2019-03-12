Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal 'dan acil durum zirvesi

Süper Lig'de kalan 6 haftada korkulu rüya germek istemeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç. sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiler. Başkan Ali Koç'un takımda kalan maçlarda gerekiyorsa sıkı yönetim ilan edilmesini istedi.
YANAL'DAN GÜVENCE
Takımın çalışma ve dinlenme programlarının kontrolü altında olduğunu söyleyen Ersun Yanal çok kısa süre içinde üst sıralara yükseleceğini ifade etti. Ligdeki konumunu garanti altına almak isteyen Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kardorsunu kurmak için haziran ayını beklemeden ciddi hamleler yapmayı planlıyor.
YANAL'DAN GÜVENCE
Takımın çalışma ve dinlenme programlarının kontrolü altında olduğunu söyleyen Ersun Yanal çok kısa süre içinde üst sıralara yükseleceğini ifade etti. Ligdeki konumunu garanti altına almak isteyen Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kardorsunu kurmak için haziran ayını beklemeden ciddi hamleler yapmayı planlıyor.
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