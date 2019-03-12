Bugünkü
Takvim

Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal 'dan acil durum zirvesi

Fenerbahçe'nin başındaki 3 önemli isim Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal takımın son durumunu ve gelecek planlarını masaya yatırdılar...

Acil durum zirvesi
Süper Lig'de kalan 6 haftada korkulu rüya germek istemeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç. sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiler. Başkan Ali Koç'un takımda kalan maçlarda gerekiyorsa sıkı yönetim ilan edilmesini istedi.

YANAL'DAN GÜVENCE
Takımın çalışma ve dinlenme programlarının kontrolü altında olduğunu söyleyen Ersun Yanal çok kısa süre içinde üst sıralara yükseleceğini ifade etti. Ligdeki konumunu garanti altına almak isteyen Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kardorsunu kurmak için haziran ayını beklemeden ciddi hamleler yapmayı planlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşkan Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal 'dan acil durum zirvesi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri