Victor Moses’a yazık oldu!

Her geçen maç daha iyi oynayan Moses, Başakşehir maçında adeta zirve yaptı. Ancak takımın puan alamaması en büyük şanssızlığı oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Moses'a yazık oldu. Moses'ın bu performansı galibiyetle ya da en azından puanla süslenmeliydi" dediler.