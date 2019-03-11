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’a yazık oldu!

Victor Moses’a yazık oldu!
Her geçen maç daha iyi oynayan Moses, Başakşehir maçında adeta zirve yaptı. Ancak takımın puan alamaması en büyük şanssızlığı oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Moses'a yazık oldu. Moses'ın bu performansı galibiyetle ya da en azından puanla süslenmeliydi" dediler.

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