Şenol Güneş: Bizim namusumuz paradan önemli

Şenol Güneş, Konya maçı sonrası fena patladı. Yayıncı kuruluşun tazminat imasına sert tepki gösteren tecrübeli hoca, "Para yüzünden ayrılmıyor, yok tazminat var falan. Bizim namusumuz paradan daha önemlidir. Biz gideriz de kalırız da. Kamuoyu oluşturmaya gerek yok. Kim kimden para almış anlatsınlar. ne biliyorlar da ne konuşuyorlar" ifadesini kullandı.
ACILARIMI KİMSEYLE PAYLAŞMADIM
Kişilerin kavgasının kulübe zarar vereceğini belirten Güneş, "Büyük bir kulübün başındayım. Acılarım var kimseyle paylaşmadım. Paylaşırsam bu acının altında başkaları daha büyük acı çekerdi. Hata yapma hakkım yok" dedi.
İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Güneş, "Ben de konuşursam sokağa çıkamazsınız. Beşiktaş'ın hocasının, camiasının yeri parayla ölçülemez. Beni sevenler tersine bağırsa ne olacak. Saha sonucundan mı gidiyoruz" dedi.
ACILARIMI KİMSEYLE PAYLAŞMADIM
Kişilerin kavgasının kulübe zarar vereceğini belirten Güneş, "Büyük bir kulübün başındayım. Acılarım var kimseyle paylaşmadım. Paylaşırsam bu acının altında başkaları daha büyük acı çekerdi. Hata yapma hakkım yok" dedi.
İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Güneş, "Ben de konuşursam sokağa çıkamazsınız. Beşiktaş'ın hocasının, camiasının yeri parayla ölçülemez. Beni sevenler tersine bağırsa ne olacak. Saha sonucundan mı gidiyoruz" dedi.
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