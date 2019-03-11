Şenol Güneş: Bizim namusumuz paradan önemli

maçı sonrasıfena patladı. Yayıncıkuruluşun tazminatimasına sert tepki gösterentecrübeli hoca, "Parayüzünden ayrılmıyor, yoktazminat var falan.Biz giderizde kalırız da. Kamuoyuoluşturmaya gerekyok. Kim kimden paraalmış anlatsınlar. ne biliyorlarda ne konuşuyorlar"ifadesini kullandı.kavgasının kulübe zarar vereceğini belirten Güneş, "Büyük bir kulübün başındayım. Acılarım var kimseyle paylaşmadım. Paylaşırsam bu acının altında başkaları daha büyük acı çekerdi. Hata yapma hakkım yok" dedi.itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Güneş, "Ben de konuşursam sokağa çıkamazsınız.hocasının, camiasının yeri parayla ölçülemez. Beni sevenler tersine bağırsa ne olacak. Saha sonucundan mı gidiyoruz" dedi.