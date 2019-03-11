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Karius’tan şok tepki: Çıkarın beni

taraftarının ıslıkladığı Alman kaleci, Konya maçının devre arasında Güneş’e “Beni oyundan çıkarın” dedi.

Karius’tan şok tepki: Çıkarın beni
Kartal'ın Alman file bekçisi Loris Karius maçında yediği ilk golün ardından taraftarının ıslıkllı tepkisine maruz kaldı. Topla her buluşmasında ıslıklanan Alman eldivene takım arkadaşları destek oldu. Soyunma odasında tepkiler üzerine teknik direktör 'e "Beni oyundan çıkarın" diyen Karius, bu talebine olumsuz yanıt aldı. Alman file bekçisi Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezonki 26. maçında kalesinde 37 gol görmüş oldu.

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