Kartal'ın Alman file bekçisi Loris Karius Konyaspor maçında yediği ilk golün ardından Beşiktaş taraftarının ıslıkllı tepkisine maruz kaldı. Topla her buluşmasında ıslıklanan Alman eldivene takım arkadaşları destek oldu. Soyunma odasında tepkiler üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e "Beni oyundan çıkarın" diyen Karius, bu talebine olumsuz yanıt aldı. Alman file bekçisi Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezonki 26. maçında kalesinde 37 gol görmüş oldu.
- Spor
- 11.03.2019
- Gazete
Karius’tan şok tepki: Çıkarın beni
Beşiktaş taraftarının ıslıkladığı Alman kaleci, Konya maçının devre arasında Güneş’e “Beni oyundan çıkarın” dedi.
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