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ekibi sahasında oynadığı kritik maçta beraberlikle yetindi.

Göztepe & Kasımpaşa sessiz
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Göztepe ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi böylece bu haftayı da düşme hattında tamamladı.

DENİZ'İN ŞUTU DİREKTE
Göztepe ilk yarıda Deniz Kadah'ın direkten dönen şutunda gole çok yaklaştı. Kasımpaşa ise son dakikada Perica ile mutlak pozisyonu harcadı.

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