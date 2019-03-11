Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Emre, Diagne