Galatasaray bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Lider Başakşehir'in Fenerbahçe'yi yendiği haftada hata yapmak istemeyen Cimbom kritik maçta kazanarak liderle farkı yeniden 8'e indirmek istiyor. Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 10 maçın 4'ünü kazanmayı başardı.
- Spor
- 11.03.2019
- Gazete
Galatasaray kritik virajda
G.Saray, Antalya’yı yenerek zirve yarışında hata istemiyor.
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