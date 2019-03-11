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kritik virajda

G.Saray, ’yı yenerek zirve yarışında hata istemiyor.

Aslan kritik virajda
bugün evinde spor'u konuk edecek. Lider 'in 'yi yendiği haftada hata yapmak istemeyen Cimbom kritik maçta kazanarak liderle farkı yeniden 8'e indirmek istiyor. Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 10 maçın 4'ünü kazanmayı başardı.

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