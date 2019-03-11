G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı öncesi kampta oyuncularıyla kritik bir toplantı yaptı. Terim'in oyuncularına, "Bu sezon inişli çıkışlı maçlar oynadık. Ama henüz bitmiş birşey yok. Başakşehir'in 9 maçı var. Ve bu maçların hiçbiri garanti değil. Önemli olan bizim ne yapacağımız" dedi.
ANTALYA MAÇIYLA BAŞLAYALIM
Terim, "Benim şampiyonluğa olan inancım hiçbir zaman azalmadı. İlk günkü gibi taze. Antalyaspor maçıyla birlikte tüm maçlarımızı kazanarak bekleyeceğiz. İnanmayan varsa şimdi evine gitsin" diye konuştu.
SON DAKİKAYA KADAR SAVAŞIN
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "10 maç 30 puan eder. 30 puanın ortada olduğu bir lig için 'Bitti' yorumu yapılamaz. Biz G.Saray'ız ve bize son dakikaya kadar savaşmak yakışır" dedi.
DİAGNE'YE DE MORAL VERDİ
Tecrübeli çalıştırıcı Muslera, Belhanda ve Diagne ile de özel olarak görüştü... Fatih Terim'in, Diagne'ye, "Şanssız maçlar oynamış olabilirsin. Ama ben sana sonunan kadar güveniyorum" dediği öğrenildi.
ANTALYA MAÇIYLA BAŞLAYALIM
Terim, "Benim şampiyonluğa olan inancım hiçbir zaman azalmadı. İlk günkü gibi taze. Antalyaspor maçıyla birlikte tüm maçlarımızı kazanarak bekleyeceğiz. İnanmayan varsa şimdi evine gitsin" diye konuştu.
SON DAKİKAYA KADAR SAVAŞIN
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "10 maç 30 puan eder. 30 puanın ortada olduğu bir lig için 'Bitti' yorumu yapılamaz. Biz G.Saray'ız ve bize son dakikaya kadar savaşmak yakışır" dedi.
DİAGNE'YE DE MORAL VERDİ
Tecrübeli çalıştırıcı Muslera, Belhanda ve Diagne ile de özel olarak görüştü... Fatih Terim'in, Diagne'ye, "Şanssız maçlar oynamış olabilirsin. Ama ben sana sonunan kadar güveniyorum" dediği öğrenildi.
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