Nwakaeme’den müthiş katkı

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son 7 golün 5'inde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var (3 gol ve 2 asist). Nijeryalı yıldız dün de etkili bir futbol oynadı. Karşılaşmadan sonra konuşan Nwakaeme, "3 puanı kazandığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.





SOSA'DAN AKHİSAR'A İKİNCİ GOL

Fırtına'nın Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de attığı üç golün ikisini Akhisarspor'a karşı kaydetti.