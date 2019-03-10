Linnes bir adım önde

GALATASARAY'DA Antalyaspor maçı öncesi Nagatomo'nun sakatlığı sürüyor. Japon futbolcunun bu maçta oynama ihtimalinin olmadığı öğrenildi. Terim'in sol bek olarak Martin Linnes'i görevlendirmesi bekleniyor. Terim'in idmanlarda sol bekte Linnes'i denemesi bunun bir göstergesi olduğu düşünülüyor. Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın ise sonraki ihtimaller olduğu belirlendi.
- Spor
- 10.03.2019
- Gazete
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