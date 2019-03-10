Bugünkü
Takvim

Linnes bir adım önde

Aslan’da Nagatomo’nun yerine Linnes’in oynama şansı yüksek. Emer Taşdemir ve Ömer Bayram ise daha sonraki ihtimaller olarak gösteriliyor.

Linnes bir adım önde
GALATASARAY'DA Antalyaspor maçı öncesi Nagatomo'nun sakatlığı sürüyor. Japon futbolcunun bu maçta oynama ihtimalinin olmadığı öğrenildi. Terim'in sol bek olarak Martin Linnes'i görevlendirmesi bekleniyor. Terim'in idmanlarda sol bekte Linnes'i denemesi bunun bir göstergesi olduğu düşünülüyor. Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın ise sonraki ihtimaller olduğu belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriLinnes bir adım önde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar