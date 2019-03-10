Isla yenilginin ardından konuştu: Bu durumdan utanıyoruz!

yenilgisi sonrasındakonuşanFenerbahçe'nintecrübeli oyuncusudedi.sözlerine şöyle devam etti: "çok büyük bir kulüp. Bu büyük kulüpte oynuyoruz ama hala hatalar yapıyoruz.durumu bizim için bir utanç. Bu durumda olmamalıydık."üzerindekibu utanma duygusunuartık onlardan almak istiyoruz.Bu yapması gerekende yine bizleriz..."Şilili futbolcu seri galibiyetlerde düşme hattındanuzaklaşmalarıgerektiğini de söyledi.