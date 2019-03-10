Isla yenilginin ardından konuştu: Bu durumdan utanıyoruz!

Başakşehir yenilgisi sonrasında konuşan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Isla, "Zor bir durum. Açıklaması da zor. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz ve hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ya çok zorlanarak kazanıyoruz, ya zorlanarak beraberlik alıyoruz ya da kaybediyoruz." dedi.
BÜYÜK TAKIM BU HATALARI YAPMAZ
Isla sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu büyük kulüpte oynuyoruz ama hala hatalar yapıyoruz. Fenerbahçe'nin durumu bizim için bir utanç. Bu durumda olmamalıydık."
BİR AN ÖNCE YÜKSELMELİYİZ...
"Taraftarlarımızın üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz. Bu yapması gereken de yine bizleriz..." Şilili futbolcu seri galibiyetler de düşme hattından uzaklaşmaları gerektiğini de söyledi.
BÜYÜK TAKIM BU HATALARI YAPMAZ
Isla sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu büyük kulüpte oynuyoruz ama hala hatalar yapıyoruz. Fenerbahçe'nin durumu bizim için bir utanç. Bu durumda olmamalıydık."
BİR AN ÖNCE YÜKSELMELİYİZ...
"Taraftarlarımızın üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz. Bu yapması gereken de yine bizleriz..." Şilili futbolcu seri galibiyetler de düşme hattından uzaklaşmaları gerektiğini de söyledi.
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