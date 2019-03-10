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Güneş’in imha planı hazır

Konyaspor’un işini ilk yarıda bitirmek isteyen Güneş taktiğini belirledi. Tecrübeli hoca Burak, Ljajic ve Quaresma’ya çok özel görevler verdi.

Güneş’in imha planı hazır
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Konyaspor'u devirme taktiğini belirledi. Ligde son 2 maçtır öne geçtiği maçları beraberlikle bitiren Beşiktaş'ta Güneş rakibin işini ilk yarıda bitirmek için taktiğini belirledi. Konyaspor önünde amansız pres ve baskıyla maça başlayacak olan Güneş ilk devreyi en az 2 farklı önde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Burak Yılmaz'dan bu maçta sürekli çapraz koşular yapmasını isteyen Güneş, Ljajic ve Quaresma'ya da çok özel görevler verdi.

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