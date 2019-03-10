Güneş’in imha planı hazır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Konyaspor'u devirme taktiğini belirledi. Ligde son 2 maçtır öne geçtiği maçları beraberlikle bitiren Beşiktaş'ta Güneş rakibin işini ilk yarıda bitirmek için taktiğini belirledi. Konyaspor önünde amansız pres ve baskıyla maça başlayacak olan Güneş ilk devreyi en az 2 farklı önde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Burak Yılmaz'dan bu maçta sürekli çapraz koşular yapmasını isteyen Güneş, Ljajic ve Quaresma'ya da çok özel görevler verdi.
- Spor
- 10.03.2019
- Gazete
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