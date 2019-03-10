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“dünya rekoru” kırdı

Yükselen yıldız , Sofya’da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni yarışmasında “dünya rekoru” kırdı. Büyük bir başarıya imza attı...

Buzun 'Efe'ndisi!
İzmirli genç sporcu Efe Çetiz, buz pateninde adını tüm dünyaya duyurdu. 'Buzun Efesi' olarak tanınan ve Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescilli dünya rekorunun sahibi olan Çetiz, son olarak uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde "45.42" puanla, Türkiye'de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın da sahibi oldu. 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Sofia Trophy Cup 2019'da dünya rekoru kıran genç adam büyük bir başarıya imza attı. 'in antrenörü Gamze Güner de, Çetiz'in 2021 yılında Uluslararası Gençlik Olimpiyatları'na katılacak ilk isim olarak belirlendiği müjdesini verdi.

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