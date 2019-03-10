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Avcı: Cebimizde kredimiz var

Abdullah Avcı, “Önemli bir rakibi yendik. 9 maç kaldı, cebimizde kredilerimiz var” dedi.

Avcı: Cebimizde kredimiz var
Başakşehır'in hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinden sonra önemli açıklamalar yaptı.

ÖZGÜVEN SAĞLADI
Avcı, "Ligin ve lig tarihinin en değerli takımıyla oynadık. Çok değerli bir takımdan böyle bir galibiyet almak kolay değil. Bu farkı korumak ve açabilmek daha fazla özgüven sağlıyor... Büyük kulüplerle mücadele ediyoruz. 9 maç kaldı, cebimizde kredilerimiz var ama bunlar önemli değil. Haftaya Kayserispor maçı var. Milli araya cebimiz dolu girmek istiyoruz" diye konuştu.

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